Софийский ЦСКА запросил у «Торпедо» 2,5 млн евро за Морено

Нападающий софийского ЦСКА Брайан Морено не перейдёт в «Торпедо».

По сведениям Metaratings, «автозаводцы» проявляли интерес к 23-летнему колумбийцу, но им не удалось договориться с болгарским клубом. ЦСКА запросил два с половиной миллиона евро у «Торпедо» за своего форварда. Российский клуб был готов заплатить за Морено полтора миллиона.

В нынешнем сезоне на счету нападающего девять забитых мячей и две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в РПЛ. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.