Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового дерби со «Спартаком».

- Какие для вас интриги есть в матче «Спартака» с «Локомотивом»?

- Мне интересно будет посмотреть, в каком состоянии сейчас пребывают обе команды, потому что уже прошли сборы. Команды сыграли много товарищеских матчей. «Спартак» уверенно выиграл Зимний кубок РПЛ и выглядел на турнире убедительно. «Красно-белые» неплохо подготовились к рестарту. У них есть хорошая обойма футболистов. «Локомотив» я видел меньше, и соперники у него были попроще. В любом случае если говорить о местах в таблице, часто это не имеет никакого значения, потому что это дерби, которое длится многие годы. До выхода на поле шансы 50 на 50, а матч покажет, кто лучше подготовился. Я рассматривают эту кубковую игру, как подготовку к чемпионату, чтобы набрать ход к рестарту.

- За счет чего «Локомотив» может одолеть «Спартак», если говорить об игре?

- Если «железнодорожники» сыграют компактно, агрессивно в отборе, организованно в обороне, не дадут «Спартаку» играть на своей половине поля, то можно ловить шансы в атаке. Важно хорошо проводить атаки, заканчивая их ударом по воротам или голевым моментом. То есть, в современном футболе важен не процент контроля мяча, а агрессия. Такие команды, которые не дают пространство и время сопернику, и доминируют.

- Какие слабости есть в игре «Спартака», которые выявил предсезонный турнир Зимний кубок РПЛ?

- У каждой команды они есть. Если соперник начинает играть с давлением, не дает пространства и времени, то любая команда испытывает проблемы. Даже топ-клубы. Тут уже идет соревнование кто кого. Кто может дольше держать темп, тот и будет лидировать. Если «Локомотив» хорошо подготовился функционально и может навязать агрессивный, плотный, контактный футбол, то его соперники будут испытывать проблемы.

- У Дзюбы больше шансов появиться в стартовом составе кубкового матча, чем у Промеса, который не проводил сборы с командой?

- Дзюба поможет в тех встречах, в которых будет доминировать «Локомотив». Он больше принесет пользы, именно когда «железнодорожники» будут играть с позиции силы или надо будет изменить счет в случае проигрыша. Тогда команда будет рисковать, делать много передач в штрафную. Это сильные стороны Дзюбы. А когда команда играет без мяча – Артёму сложно. Он не может выполнять большой объем беговой работы. Скоростные качества – это не его конек. Он опасен именно в штрафной площади.

- То есть, с первых минут его ждать не стоит? Он выйдет в случае необходимости отыгрываться?

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- Оба эти футболиста, скорее всего, не выйдут с первых минут. Но мы не знаем, в каком они состоянии. Это знают только тренерские штабы.

- «Локомотив» - это новая команда для вас, если сравнивать с первой частью сезона?

- Я его меньше видел зимой. Только результаты. Но то, что подписали Смольникова и Дзюбу в последний момент, связано с тем, что Галактионов не всем доволен, и у него нет уверенности, что команда сможет выполнить задачу в чемпионате. Клуб взял опытных футболистов, которые не сыграют ниже своего уровня. Плюс их подписали только до конца сезона, чтобы появились лидеры в раздевалке и на поле.

- Многие считают Абаскаля самым интересным тренером прямо сейчас. А чего

ждете от Галактионова?

- Многое зависит от подбора футболистов. И потом, чтобы оценивать тренера, нужен определенный период времени. Также надо смотреть, насколько прогрессируют ребята. Мы видели их при немцах и теперь можем посмотреть, какую работу провел Галактионов. Можно сравнивать, но я не сторонник скоропалительных выводов. Надо смотреть на дистанции.

- Вы сказали, что шансы соперников равны, но вам не кажется по результатам сборов, что «Спартак» лучше готов и выглядит предпочтительнее?

- До выхода на поле шансы 50 на 50, а уже во время игры надо смотреть. Обе команды были в равных условиях, провели сборы, где что-то планировали. А там уже посмотрим на тренерскую работу.

Елена Григорьевская