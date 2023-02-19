Канчельскис: «За Фалькао могли бы потянуться другие легионеры, РПЛ не хватает звёзд»

Бывший форвард «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о несостоявшемся трансфере колумбийского форварда Радамеля Фалькао в московский ЦСКА.

«Было бы неплохо, если бы ЦСКА удалось подписать Фалькао. За ним могли бы потянуться другие легионеры! РПЛ сейчас не хватает звездных игроков. Уровень стал намного ниже», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

37-летний Фалькао в текущем сезоне выступает в испанском чемпионате за клуб «Райо Вальекано». Его контракт с представителем Ла Лиги рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Радамель провел 17 матчей и отметился двумя голами.