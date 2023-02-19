Форвард «Торпедо» Лебеденко может стать тренером

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко может пополнить тренерские ряды в конце текущего сезона.

Как сообщает Metaratings, 39-летний форвард может начать тренерскую карьеру после окончания сезона-2022/23. Источник отмечает, что пока неизвестно, планирует ли футболист завершать профессиональную карьеру игрока.

Трудовой договор Лебеденко с «Торпедо» истекает предстоящим летом. В этом сезоне нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 17 туров столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.