Источник: Черников продлил контракт с «Краснодаром»

Полузащитник Александр Черников продлил трудовое соглашение с «Краснодаром». Ранее в СМИ появилась информация, что кубанский клуб пока не предлагал новые договоры Черникову и Алексею Ионову.

Как сообщает «РБ Спорт», хавбек не покинет летом стан «быков». Черников подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Отмечается, что новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассчитывает на 23-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Напомним, хавбек не играет из-за травмы с сентября прошлого года.