Фернандес: «Будет здорово, если Смолов уедет в Европу»

Экс-игрок московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о шансах форварда команды Фёдора Смолова уехать в европейский чемпионат.

«Не знаю, сможет ли Смолов вернуться в европейский клуб. Он классный нападающий. Всегда хорошо, чтобы футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет, будет здорово», - передает слова Фернандеса издание «Спорт-экспресс».

Смолов имеет опыт выступлений в чемпионате Испании. В 2020 году он поиграл на правах аренды за «Сельту».

В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 15 поединков, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.