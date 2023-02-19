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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА: «Чалов не справляется, Заболотный может подставить задницу»

19 Февраля 2023 • 12:18 Комментировать

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что «армейцам» нужно подписать нового нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.

«Обязательно кого-то надо в нападение взять. Чалов не справляется. Он не двигается. Заболотный может подставить голову, задницу, вот и все. Тоже не фонтан», - приводит слова Пономарёва издание «Спорт-экспресс».

В нынешней кампании Чалов сыграл 21 поединок за ЦСКА, записав на свой счет 11 забитых мячей и две голевые передачи. На счету Заболотного один результативный пас в 15 встречах.

По итогам 17 туров подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
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