Личка: «Обухова можно использовать на любых позициях впереди»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о нападающем команды Владимира Обухова.

«Обухов — игрок с опытом, он может играть под нападающим, как девятка, как ложная девятка, на фланге. Обухова можно использовать на любых позициях впереди, он будет добавлять качества», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в нападении также могут сыграть Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьёв и Диего Акоста, а если они не будут его устраивать, то он перейдет на игру без девятки, как это делала «Барселона».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.