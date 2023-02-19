Пономарёв объяснил, почему Фалькао не нужен ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что «армейцы» хотели подписать звездного колумбийского форварда Радамеля Фалькао.

«Да это глупости. Зачем это нужно. 37 лет. Надо бегущих ребят брать. А этот будет стоять на месте. Фалькао - уже глубокий ветеран. Его можно заявить за команду ветеранов ЦСКА! Почему нет?» - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-экспресса».

В нынешнем сезоне Фалькао выступает в чемпионате Испании за «Райо Вальекано». Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета. Трансферная стоимость Радамеля оценивается в два миллиона евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги колумбиец забил два мяча в 17 матчах.