Сычевой: «Я не стремлюсь стать лучшим бомбардиром, надо думать о команде»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой ответил на вопрос о целях на оставшуюся часть сезона.

«В первую очередь надо думать о команде, надеюсь, что мы на хорошем месте закончим сезон. Я говорил, что не стремлюсь стать лучшим бомбардиром, но будет приятно забить как можно больше голов», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний форвард перебрался в самарский клуб из «Оренбурга» в текущее трансферное окно.

После 17 туров Владимир Сычевой вместе с нападающим «Спартака» Куинси Промесом делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ, у обоих на счету по 14 забитых мячей.

«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 11-й строчке в чемпионате России, набрав 20 очков.