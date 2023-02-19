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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат рассказал, чем может навредить натурализация Малкома и Клаудиньо

19 Февраля 2023 • 11:57 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком могут вскоре получить российское гражданство.

«Получение гражданства Малкомом и Клаудиньо - это из-за лимита. У «Зенита» будет еще два места для легионеров. Если это так, тогда для воспитанников «Зенита» все очень плачевно», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Напомним, что Малком выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В свою очередь Клаудиньо пополнил ряды петербургского клуба в 2021 году.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 17 туров. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Гранат Клаудиньо Малком Филипе
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