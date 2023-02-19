Сычевой рассказал, почему перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой назвал главную причину ухода из «Оренбурга».

«Основная причина — хотел что‑то поменять. Определенное время был в «Оренбурге», много чего добился с командой, хотелось перейти в другой клуб. Появился вариант с «Крыльями». В «Оренбурге» все устраивало, но это мое решение», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».

Нападающий отметил, что «Крылья Советов» являются атакующей командой, которая создает много моментов, а его задача — стараться их реализовывать.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.