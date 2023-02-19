Ловчев назвал лучший трансфер «Спартака» в этом сезоне

Ветеран московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал лучший трансфер «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Выделю летний трансфер Бальде Кейта. Он хорош. Он создает приличную атакующую линию. Правильные трансферы у «Спартака» есть», - приводятся слова Ловчева в телеграм-канале телеканала «Матч Премьер».

Сенегальский нападающий перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. С ним был подписан контракт до окончания сезона-2024/2025. Осенью Бальде отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.