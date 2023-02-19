Кирьяков назвал лучшего тренера России

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским наставником.

«Определенно Семак. Как ни крути, результаты говорят за тебя. Он выигрывает один чемпионат за другим. На мой взгляд, он абсолютно лучший тренер в России», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Семак мог бы работать в сильном европейском клубе, ведь у него уже есть хороший опыт и много трофеев.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. На данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй строчке «Спартак» на шесть очков.