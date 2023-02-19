Мозес: «Спартак» выглядит очень здорово, у нас отличный тренер»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался об игре команды под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Меня радует, что и без меня команда выглядит очень здорово. Все классно налажено, у нас отличный тренер. Каждый понимает свою ответственность. Моя задача — вернуться и постараться добавить еще больше качества командной игре», — заявил Мозес на официальном YouTube‑канале «красно-белых».

Напомним, нигериец получил серьезную травму в августе прошлого года и продолжает восстановление.

В текущем сезоне 32-летний Мозес принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами.