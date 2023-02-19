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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов — о поражении «Зенита»: «Проиграть иранскому клубу — это позор»

19 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов прокомментировал поражение «Зенита» в товарищеском матче от иранской команды «Сепахан» (0:2).

«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу — это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведет против ульяновской «Волги» в рамках плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится 25 февраля, начало игры запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Попов Сепахан
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