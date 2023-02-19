«Краснодар» не предлагал новые контракты Ионову и Черникову

Футболисты «Краснодара» Алексей Ионов и Александр Черников не получали предложений о продлении контракта от кубанского клуба.

Как сообщает Metaratings, «быки» до сих пор не определились с будущим игроков. Стоит отметить, что трудовые соглашения Ионова и Черникова истекают в конце текущего сезона, но «Краснодар» пока не вступал в переговоры с футболистами.

В нынешнем сезоне Ионов забил четыре мяча и сделал три ассиста в 21 матче с учетом всех турниров. Черников провел семь игр в РПЛ и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Краснодар» идет на восьмой строчке в чемпионате России, набрав 25 очков.