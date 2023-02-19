Агент Сафонов: «Скептически относился к Абаскалю, а он в 33 года один из лучших в РПЛ»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Скептически относился к Абаскалю, а он один из лучших в РПЛ. 33 года человеку! Зато видна харизма. У «Спартака» фанатов больше всех в стране. Но Абаскаль выдерживает удары, команда играет, привлекается молодежь», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Агент отметил, что Абаскаль следит за всеми, но берет только лучших игроков, самое главное — ему никто не указывает, кого нужно брать.

«Спартак» занимает второе место в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков после 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.