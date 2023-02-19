Павлюченко: «Локомотив» начнёт выбираться, пришли игроки для решения этой задачи»

Экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве». После 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» непривычно видеть внизу турнирной таблицы. Думаю, они начнут выбираться из этой ситуации, поэтому и пришли футболисты, которые могут решать такие задачи», - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.

Напомним, что в зимнее трансферное окно ряды московского клуба пополнили нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников.

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Локомотив» проведет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России. Игра состоится 22 февраля.