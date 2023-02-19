Павлюченко: Промес подойдёт к возобновлению сезона в оптимальной форме

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о пропуске сборов нападающим «красно-белых» Куинси Промесом. Нидерландец готовится по индивидуальной программе в Москве.

Павлюченко заявил в беседе с Metaratings, что можно подойти к сезону в хорошей форме, занимаясь индивидуально, ведь тренеры «Спартака» следят за Промесом. Но у команды есть товарищеские матчи, в которых что-то отрабатывается. Не очень хорошо, что футболист пропускает их, считает эксперт.

Экс-игрок отметил, что такой мастер, как Промес, должен уметь перестраиваться, поэтому серьезных проблем быть не должно.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил 17 голов и сделал 7 голевых передач в 23 матчах во всех турнирах.