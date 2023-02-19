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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой – про задержку зарплат в «Ростове»: «Для них это нормально» эксклюзив

19 Февраля 2023 • 15:15 Комментировать

Бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что для «Ростова» нормально, когда футболистам задерживают зарплату.

«То, что задержки есть, я уверен, они во многих командах РПЛ. Я всегда пример привожу, когда «Спартак» хают, хают с ног до головы, но я ни разу не слышал, чтобы была задержка при Федуне. 100 человек прошло из тренерского штаба за 10 лет, и никто слова не сказал, что где-то не заплатили.

А про «Ростов» хочется вспомнить, что во времена Бердыева часто очень говорили о задержках по зарплате. Там постоянно это было. Хотя, команда покупала 10 человек и продавала столько же. Мы всегда удивлялись: «Как же там год не платят, а 10 человек купили?». А потом смотришь, и восемь человек отдали куда-то. Я думаю, что это нормально для «Ростова». Так живут, так работают. Поверьте мне, это практика не только у нас, в Европе тоже задержки есть», — сказал Мостовой.

Команда Валерия Карпина после 17 туров идёт на третьем месте, набрав 35 очков. 22 февраля «Ростов» проведёт домашний матч в рамках 1/4 финала Кубка России против «Урала». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени. 


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Кубок России Александр Мостовой РПЛ
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