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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Меня ни разу не звали в «Спартак», я должен стоять у стадиона с табличкой «Возьмите меня»?

19 Февраля 2023 • 09:40 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной работе в стане «красно-белых».

«Раньше я всем журналистам отвечал, хотел бы работать в «Спартаке». Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону «красно-белых» и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1992 год, он объявил о завершении карьеры футболиста в 2005 году. Последней его командой был испанский «Алавес».

Ранее экс-игрок заявлял, что намерен получить тренерскую лицензию и возглавить клуб Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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