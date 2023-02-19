Клубы каких стран не побоялись играть с россиянами на сборах

Зимние сборы российских клубов завершаются, и сезон возобновится уже через пару дней. В этот раз нашим командам было довольно сложно находить спарринг-партнёров из-за известных событий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, кто же всё-таки не побоялся играть с россиянами на сборах.

Из-за текущей обстановки в мире российский футбол, как известно, находится под серьёзными санкциями. В такой ситуации даже подготовка к сезону была ограничена. Так, например, ЦСКА не полетел в привычную для себя испанскую Кампоамору, где практически каждый год проводил один из сборов.

Кроме того, клубы из многих стран отказались играть с россиянами. Известно, что болельщики болгарского «Левски», которые контролируют клуб, заставили его отказаться от матчей с «Уралом» и «Спартаком». В итоге болгары даже были вынуждены платить компенсацию за срыв поединков. Румынский «Оцелул» в последний момент отказался играть с «Енисеем». По словам представителей красноярцев, их соперник получил от своей федерации угрозы о снятии очков в национальном чемпионате за подобный матч.

Тем не менее совсем уж без соперников российские клубы не остались, хотя европейцев среди них практически не было. Наши команды активно играли против различных представителей ОАЭ, благо именно в этой стране многие провели зимние сборы. Правда, уровень соперников не позволил оценить готовность отечественных коллективов к сезону. В частности, «Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счётом 8:0, а «Локомотив» обыграл «Фурсан Хиспания» 5:0.

Ещё крупнее «Зенитом» был побит катарский «Аль-Дибба» – 9:0. Другая команда из страны, где прошёл чемпионат мира-2022, «Лусаил Сити» получила от питерцев 8 безответных мячей. Ещё «Зенит» проверил свои сила на чемпионе Малайзии – команде «Джохор Дарул Такзим». С этим же соперником встречались «Ростов» и «Локомотив». Однако самым серьёзным соперником «Зенита» этой зимой был, пожалуй, иранский «Сепахан», который на родной арене обыграл питерцев.

Также с россиянами активно играли представители Узбекистана. АГМК, например, проиграл «Спартаку». Ташкентский «Олимпик» уступил «Динамо», «Навбахор» обыграл «Пари НН», а «Андижан» потерпел разгромное поражение от «Факела».

Если говорить о европейцах, то не побоялись играть с российскими клубами представители Армении. Тот же «Зенит» встречался с «Урарту» и «Арарат-Армения». С первыми также силами померился «Локомотив», а с последними сыграл и «Урал». «Пюник» записал на свой счёт победу над «Оренбургом».

Играли с россиянами и представители Казахстана. «Кайсар» с минимальным счётом проиграл «Факелу» и разошёлся миром с «Химками». Позже подмосковный клуб ещё уступил «Астане». До этого «Химки» успели обыграть «Мактаарал», «Аксу» же сыграл вничью с «Крыльями Советов». Также волжане встречались с азербайджанским «Нефтчи».

Что касается так называемого дальнего зарубежья, стоит отметить болгарские команды. «Ботев» сыграл и со «Спартаком», и с «Уралом». Другой болгарский клуб «Арда» сыграл с «Динамо». Софийская «Славия» обыграла «Оренбург» и проиграла «Факелу». «Локомотив» из Пловдива разошёлся миром с «Пари НН».

Также стоит отметить сербов. «Партизан» не испугался матча против ЦСКА, хотя и уступил 1:2. В свою очередь «Войводина» из той же балканской страны разошлась миром с «Ахматом» 1:1, а «Графичар» обыграл «Факел».

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Конечно, список соперников выглядит бледновато, но хоть что-то. Наверное, в текущей ситуации стоит радоваться и этому.

Роман Андреев