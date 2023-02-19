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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию»

19 Февраля 2023 • 08:49 Комментировать

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о том, что бразильские легионеры Малком и Клаудиньо, выступающие за петербургский «Зенит», могут получить российское гражданство.

«Нам они не нужны, а «Зениту» нужны, чтобы не считаться легионерами. Чтобы на их места можно было купить других легионеров. Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

В этом сезоне Российской премьер-лиги на счету Малкома 12 забитых мячей и пять голевых передач в 17 матчах. Клаудиньо принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет три гола и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Попов Клаудиньо Малком Филипе
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