Попов: «Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о том, что бразильские легионеры Малком и Клаудиньо, выступающие за петербургский «Зенит», могут получить российское гражданство.

«Нам они не нужны, а «Зениту» нужны, чтобы не считаться легионерами. Чтобы на их места можно было купить других легионеров. Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

В этом сезоне Российской премьер-лиги на счету Малкома 12 забитых мячей и пять голевых передач в 17 матчах. Клаудиньо принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет три гола и пять ассистов.