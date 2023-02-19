Мор рассказал, какой результат будет провальным для «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, какой результат будет провальным для «красно-белых» по итогам нынешнего сезона.

«Провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая. Но я не вижу к этому никаких предпосылок», - передает слова Эдуарда издание «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале следующего месяца.