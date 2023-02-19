Билялетдинов: «Спартаку» важно грамотно распределить силы, не совершить фальстарт»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил шансы на чемпионский титул «красно-белых» и «Зенита». В пользу коллектива Сергея Семака говорит более обширная обойма качественных футболистов, а также очковый отрыв, созданный по итогам 17 туров.

Очередная победа «Спартака» на предсезонном турнире не должна вводить болельщиков в заблуждение: «Тут ведь важно грамотно распределить силы, не совершить фальстарт. У Абаскаля такого опыта нет», - заявил Билялетдинов «Плеймейкеру».

Тем не менее, экс-полузащитник считает Гильермо Абаскаля достаточно перспективным тренером. Для спартаковцев РПЛ возобновится домашним матчем с «Уралом» 4 марта.