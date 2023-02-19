Агент Каймакова: «Михаил всем доволен в «Торпедо»

Стипе Лапич, агент молдавского и российского полузащитника хорватского клуба «Славен Белупо» Михаила Каймакова, на правах аренды выступающего за московское «Торпедо», прокомментировал нынешнее положение своего клиента в команде из столицы России.

«Михаил всем доволен в «Торпедо», он начинает все товарищеские матчи в стартовом составе. Он приложит все силы, чтобы помочь команде сохранить прописку в РПЛ», - приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Специалист считает, что на текущий момент Каймакова можно назвать игроком основного состава «чёрно-белых», полностью готового к предстоящей части сезона.

Также Лапич отметил, что каких-либо летних предложений по игроку пока что не поступало.