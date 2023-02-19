Билялетдинов указал на слабые места в игре «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что «красно-белым» есть куда расти. Экс-игрок отметил, что не все матчи бывшей команды под руководством Гильермо Абаскаля ему понравились.

- Абаскалю надо добиться от команды более стабильной игры. Порой соперники перекусывают нападение «красно-белых» — и плана Б у них не находится, - заявил Билелятдинов «Плеймейкеру».

Напомним, что после первой части сезона москвичи идут на втором месте и проигрывают «Зениту» шесть очков за 13 туров до завершения розыгрыша Премьер-лиги. В то же время «Спартак» опережает на один балл «Ростов» и на семь - «Динамо» с ЦСКА.