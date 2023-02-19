Динияр Билялетдинов: «Видимо, Абаскаль планировал остаться»

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов дал комментарий по продлению контракта с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Билялетдинов считает, что переговоры по новому соглашению с испанским специалистом не сказались на тренировочном процессе команды, так как, по его мнению, все было оговорено раньше, и стороны просто поставили точку в этом процессе.

Что касается желания европейских клубов заполучить Абаскаля, Билялетдинов считает, что «мы точно ничего не знаем. Это могли быть вбросы. Видимо, Абаскаль планировал остаться», - приводит слова экс-игрока «Спартака» «Плеймейкер».

По новому контракту Абаскаль останется в команде до лета 2025 года.