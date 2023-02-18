Радимов – об Абаскале: «Спартак» преобразился»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал продление столичным «Спартаком» контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Видимо, довольны его работой. Вы видите, как «Спартак» преобразился. Люди, видимо, хотят, чтобы эта история была вдолгую», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В настоящий момент «красно-белый» коллектив занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги и является основным конкурентом и преследователем петербургского «Зенита» в вопросе борьбы за золотые медали чемпионата страны.