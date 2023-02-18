В ЦСКА отреагировали на новость о Фалькао

Московский ЦСКА действительно был заинтересован в подписании известного колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. Эту информацию подтвердил директор по коммуникациям «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

«Такой вариант был. Радамель – большой игрок», - передает слова Брейдо «Спорт-экспресс».

В настоящий момент 37-летний бомбардир выступает за «Райо Вальекано». Контракт между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фалькао поучаствовал в 17 поединках, записав на свой счет два гола (один – с пенальти).

Колумбиец известен в Европе по выступлениям за «Атлетико», «МЮ», «Челси» и другие клубы.