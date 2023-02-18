Филимонов оценил решение «Спартака» по Абаскалю

Экс-голкипер национальной сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о решении «красно-белых» пролонгировать сотрудничество с наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Не просто результаты, видно игру, видно, что Абаскаль хочет от футболистов, что игроки воспринимают его идеи. Решение о продлении контракта оправдано», - передает слова Александра ТАСС.

Новый контракт испанского тренера со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Под руководством Абаскаля «народная команда» набрала 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.