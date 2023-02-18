Быстров: «Баринов - не усиление для «Зенита»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в петербургский «Зенит».

«Баринов - не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит карьеру в «Локомотиве». На этих позициях у «сине-бело-голубых» намного круче игроки», - гласит сообщение Быстрова в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить с продажи Баринова в «Зенит» 10-12 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 16 матчей, отметившись голом и результативной передачей.