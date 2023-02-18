Звёздный Фалькао был готов перейти в ЦСКА, но отказался – известна причина

В зимнее трансферное окно состав ЦСКА мог пополнить звёздный нападающий Радамель Фалькао. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 37-летний футболист «Райо Вальекано» выражал готовность перебраться в ЦСКА и даже обсуждал это со своим соотечественником Хорхе Карраскалем. «Армейцы» могли арендовать Фалькао до конца сезона 2022/2023.

И всё же трансфер Радамеля Фалькао в клуб РПЛ не состоялся. По данным источника, юристы посоветовали форварду отказаться от переезда в ЦСКА. Дело в том, что клуб находится под американскими санкциями, а Фалькао имеет недвижимость в США. Футболист решил не рисковать.

По ходу своей карьеры Радамель Фалькао поиграл в Европе за «Порту», «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Галатасарай» и «Райо Вальекано».