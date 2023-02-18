Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих»

18 Февраля 2023 • 22:26 Комментировать

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал появление в составе московского «Локомотива» 34-летних футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова.

Генич считает, что приглашение в клуб московского спортсмена связано лишь с краткосрочными перспективами, так как «красно-зелёным» необходимо решить задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, но позже – сохранить курс на омоложение команды.

«Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих. Сразу думаешь: «Наверное, на сборах что-то пошло не так», - сказал Генич изданию «Спорт-Экспресс» относительно вышеупомянутого курса, заявленного людьми из клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Генич Игорь Смольников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов – об Абаскале: «Спартак» преобразился»
23:26 · Кубок России
Радимов не может назвать «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом»
22:45 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на новость о Фалькао
22:37 · Россия. Премьер-лига
Филимонов оценил решение «Спартака» по Абаскалю
22:34 · Кубок России
Генич – о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Интрига по-своему хороша»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Баринов - не усиление для «Зенита»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал лучшего тренера чемпионата России
22:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» может составить серьёзную конкуренцию «Зениту»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал о ситуации с Оздоевым и Мусаевым перед игрой с «Фенербахче»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Казарцев – о судейских интервью: «Сразу после матча общаться реально никто не будет»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» совершил хорошие трансферы»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Хеновес: «Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – об игре с «Нефтехимиком»: «Задача была набрать объём и набегаться»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам»
Все новости
Рекомендуем