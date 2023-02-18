Генич: «Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих»

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал появление в составе московского «Локомотива» 34-летних футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова.

Генич считает, что приглашение в клуб московского спортсмена связано лишь с краткосрочными перспективами, так как «красно-зелёным» необходимо решить задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, но позже – сохранить курс на омоложение команды.

«Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих. Сразу думаешь: «Наверное, на сборах что-то пошло не так», - сказал Генич изданию «Спорт-Экспресс» относительно вышеупомянутого курса, заявленного людьми из клуба.