Генич назвал лучшего тренера чемпионата России

Популярный комментатор Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером в чемпионате России.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» журналист заявил, что считает лучшим нынешнего наставника «Ростова» и национальной сборной страны Валерия Карпина. Генич отметил, что футболисты под руководством 54-летнего специалиста постоянно прогрессируют.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до 2024 года.

Под руководством Валерия Георгиевича «Ростов» набрал 35 баллов и занимает третье место в Премьер-лиге после 17 сыгранных туров.