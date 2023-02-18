Тарханов: «Спартак» может составить серьёзную конкуренцию «Зениту»

Бывший наставник московского «Торпедо» Александр Тарханов прокомментировал борьбу за золотые медали нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьёзную конкуренцию «Зениту» после перерыва. «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает», - приводит слова Тарханова Sport24.

Специалист назвал два важных фактора, из-за которых можно говорить о предстоящей интриге в чемпионской гонке: продление «красно-белыми» контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем и успешное проведение зимних тренировочных сборов.

Главные козыри «Спартака», по мнению Тарханова, - тактика, атакующая линия и самоотдача.