Радимов рассказал о ситуации с Оздоевым и Мусаевым перед игрой с «Фенербахче»

Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поведал о случае, связанном с нынешним игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым и полузащитником «Рубина» Леоном Мусаевым.

Специалист вспомнил о том, что в определённый момент времени Мусаева можно было назвать игроком, регулярно попадающим в основной состав «сине-бело-голубых», однако незадолго до игры с «Фенербахче» (3:1) он, по словам Радимова, либо травмировался, либо плохо себя проявил, в связи с чем на поле вместо него появился Оздоев, по итогу забивший гол в том поединке и закрепившийся в команде с берегов Невы и, впоследствии, в сборной России.

«Аналогичная ситуация могла быть с Мусаевым. Зависит чуть от удачи, наглости, уверенности. «Почему Оздоев, а не я?». Нужно ставить такие цели», - сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».