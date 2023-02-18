Казарцев – о судейских интервью: «Сразу после матча общаться реально никто не будет»

Футбольный арбитр Василий Казарцев высказался об идее послематчевых интервью судей.

Специалист признался, что довольно долгое время внутри судейского сообщества на данную тему ведётся дискуссия.

«Сразу после матча общаться реально никто не будет. Судье нужно выдохнуть, зайти в раздевалку, заполнить протокол, выполнить свои административные обязанности и разобрать игру с инспектором», - приводит слова Казарцева Sport24.

Кроме того, специалист считает, что мнение судьи в определённые моменты может отличаться от официальной позиции, что потенциально может сбивать с толку любителей футбола намного сильнее, чем до этого.

Эксперт сказал, что давать интервью можно, но не сразу же после финального свистка.