Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» совершил хорошие трансферы»

18 Февраля 2023 • 21:18 Комментировать

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал зимнюю трансферную активность «железнодорожников».

«Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата. Клуб совершил хорошие трансферы. Как мне кажется, всё должно получиться», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Перед возобновлением сезона новая команда Артёма Дзюбы, Сергея Пиняева, Игоря Смольникова и Максима Глушенкова располагается на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отрываясь от находящихся в зоне вылета подмосковных «Химок» всего лишь на один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
21:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал о ситуации с Оздоевым и Мусаевым перед игрой с «Фенербахче»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Казарцев – о судейских интервью: «Сразу после матча общаться реально никто не будет»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» совершил хорошие трансферы»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Хеновес: «Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – об игре с «Нефтехимиком»: «Задача была набрать объём и набегаться»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Кокорин и Смолов - две главные звезды для меня после Аршавина»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Захаряну нужно менять чемпионат только летом
19:47 · Россия. Премьер-лига
Юран: «У Никитина не будет проблем в боснийском чемпионате»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дерби против ЦСКА всегда были крутыми, хорошо помню свой гол в их ворота»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил четыре мяча в ворота «Факела»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает ненормальным то, что Промес не тренируется со «Спартаком»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Дасаев отреагировал на возможное получение Малкомом и Клаудиньо российского гражданства 1
19:24 · Россия. Премьер-лига
Лугано: «У Маричаля большое будущее, он обязательно раскроется и заиграет на высоком уровне»
19:16 · Кубок России
Бояринцев затруднился выделить фаворита в дерби «Локомотив» — «Спартак»
Все новости
Рекомендуем