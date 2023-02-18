Булыкин: «Локомотив» совершил хорошие трансферы»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал зимнюю трансферную активность «железнодорожников».

«Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата. Клуб совершил хорошие трансферы. Как мне кажется, всё должно получиться», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Перед возобновлением сезона новая команда Артёма Дзюбы, Сергея Пиняева, Игоря Смольникова и Максима Глушенкова располагается на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отрываясь от находящихся в зоне вылета подмосковных «Химок» всего лишь на один балл.