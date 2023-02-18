Хеновес: «Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона»

Агент игрока «Краснодара» Кайо Панталеао Нето Хеновес прокомментировал текущее положение своего клиента в клубе.

«Новый контракт Кайо? Сейчас мы не думаем об этом. Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона», - приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В настоящий момент «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев за 17 поединков набрать 25 очков. Столько же баллов имеют и «Сочи» с «Оренбургом», однако первых из данного списка «Краснодар» обгоняет по дополнительным показателям, а вторым – уступает.

До российского клуба Кайо выступал за португальскую «Санта-Клару».