Ташуев – об игре с «Нефтехимиком»: «Задача была набрать объём и набегаться»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал нынешнее состояние своей команды.

Специалист сказал, что в двух предыдущих поединках (с «Рубином» (1:1) и с «Нефтехимиком» (0:1)), в которых коллективу необходимо было провести на поле все 90 минут, команде сильно не хватало ресурсов ввиду травм, болезней и прочих причин.

В игре с «Нефтехимиком», по словам Ташуева, был предоставлен шанс молодёжи.

«Собрали молодых ребят на разных позициях. Дали возможность сыграть первый тайм тем, у кого было больше травм. Получилась сборная солянка. Задача была набрать объём и набегаться», - приводит слова Ташуева «Матч ТВ».