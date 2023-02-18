Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам»

18 Февраля 2023 • 20:29 Комментировать

Бывший главный тренер национальных сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о навыках и возможностях российских специалистов.

Эксперт признался, что не обладает информацией о критериях отбора тренеров как внутри России, так и за границей, однако отметил, что считает квалификацию российских специалистов, в том числе квалификацию наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, высокой.

«Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам, кроме агентской сети и связей в Европе. Плюс наш чемпионат не особенно котируется там», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Россия Европа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
21:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал о ситуации с Оздоевым и Мусаевым перед игрой с «Фенербахче»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Казарцев – о судейских интервью: «Сразу после матча общаться реально никто не будет»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» совершил хорошие трансферы»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Хеновес: «Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – об игре с «Нефтехимиком»: «Задача была набрать объём и набегаться»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Кокорин и Смолов - две главные звезды для меня после Аршавина»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Захаряну нужно менять чемпионат только летом
19:47 · Россия. Премьер-лига
Юран: «У Никитина не будет проблем в боснийском чемпионате»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дерби против ЦСКА всегда были крутыми, хорошо помню свой гол в их ворота»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил четыре мяча в ворота «Факела»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает ненормальным то, что Промес не тренируется со «Спартаком»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Дасаев отреагировал на возможное получение Малкомом и Клаудиньо российского гражданства 1
19:24 · Россия. Премьер-лига
Лугано: «У Маричаля большое будущее, он обязательно раскроется и заиграет на высоком уровне»
19:16 · Кубок России
Бояринцев затруднился выделить фаворита в дерби «Локомотив» — «Спартак»
Все новости
Рекомендуем