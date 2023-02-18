Непомнящий: «Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам»

Бывший главный тренер национальных сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о навыках и возможностях российских специалистов.

Эксперт признался, что не обладает информацией о критериях отбора тренеров как внутри России, так и за границей, однако отметил, что считает квалификацию российских специалистов, в том числе квалификацию наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, высокой.

«Мы ни в чём не уступаем зарубежным тренерам, кроме агентской сети и связей в Европе. Плюс наш чемпионат не особенно котируется там», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».