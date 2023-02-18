Непомнящий: «Кокорин и Смолов - две главные звезды для меня после Аршавина»

Бывший наставник томской «Томи» и калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о российских футболистах Александре Кокорине и Фёдоре Смолове.

Специалист считает, что в своём нынешнем 31-летнем возрасте Александр Кокорин вполне способен выступать на высоком уровне, однако важно знать текущее состояние игрока.

Эксперт поделился своим мнением о том, что считает Кокорина одним из главных талантов своего поколения футболистов.

«Он и Смолов - две главные звезды для меня после Аршавина и той команды, которая брала бронзу Евро‑2008», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».