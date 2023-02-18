Булыкин считает, что Захаряну нужно менять чемпионат только летом

Бывший нападающий московских клубов «Локомотив» и «Динамо», а также национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциальной смене Арсеном Захаряном российского чемпионата на европейский.

В первую очередь специалист отметил, что любителям футбола неизвестны многие детали, приведшие к отказу Захаряна от перехода в турецкий «Галатасарай».

«Я бы подождал летнего трансферного окна, так как оно считается более глобальным, и поискал бы счастья где-то в европейском топ-чемпионате, если Захарян хочет прогрессировать как футболист», - цитирует Булыкина «Матч ТВ».