Юран: «У Никитина не будет проблем в боснийском чемпионате»

Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», отреагировал на переход защитника Алексея Никитина из подмосковной команды в боснийский клуб «Тузла Сити».

«Разговаривал с Никитиным до перехода в боснийский клуб. Считаю, боснийская Премьер‑лига ниже российской. Если Алексей играл в РПЛ, то у него не будет проблем в новом чемпионате», — приводит слова Юрана Sport24.

31-летний футболист выступал за «Химки» с прошлого лета до февраля этого года. В текущем сезоне Никитин принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги и три раза появился на поле в играх Фонбет Кубка России, но не отметился результативными действиями.