Озбилиз: «Дерби против ЦСКА всегда были крутыми, хорошо помню свой гол в их ворота»

Армянский полузащитник Араз Озбилиз, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак» и краснодарскую «Кубань», поделился наиболее знаменательными воспоминаниями от игры за «красно-белых».

«Самый запоминающийся момент в «Спартаке»? Дерби всегда были крутыми, конечно. Матчи против ЦСКА были очень важными, хорошо помню мой гол в их ворота», — передаёт слова Озбилиза Sport24.

Араз выступал за московскую команду с 2013 по 2015 год. В 35 матчах армянский футболист забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

В данный момент 32-летний Озбилиз играет за клуб «Урарту» из Еревана, в составе которого провёл 13 встреч, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.