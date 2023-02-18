«Сочи» забил четыре мяча в ворота «Факела»

«Сочи» и «Факел» провели товарищеский матч на сборах в Турции. Первый тайм получился весьма результативным и завершился в пользу подопечных Курбана Бердыева - 3:1. Жоаозиньо и Кирилл Заика забили по голу к восьмой минуте, а Хызыр Аппаев быстро вернул интригу, сократив отставание в счете. Георгий Мелкадзе забил третий мяч южан. В самом начале второго тайма Аппаев оформил дубль, но Тимофей Шипунов поставил точку - 4:2.

Для сочинцев это первая победа на турецком сборе.