«Сочи» забил четыре мяча в ворота «Факела»

«Сочи» и «Факел» провели товарищеский матч на сборах в Турции. Первый тайм получился весьма результативным и завершился в пользу подопечных Курбана Бердыева - 3:1. Жоаозиньо и Кирилл Заика забили по голу к восьмой минуте, а Хызыр Аппаев быстро вернул интригу, сократив отставание в счете. Георгий Мелкадзе забил третий мяч южан. В самом начале второго тайма Аппаев оформил дубль, но Тимофей Шипунов поставил точку - 4:2.
Для сочинцев это первая победа на турецком сборе.
Протокол игры
|(1:0) Жоаозиньо6'
|(2:0) Заика Кирилл8'
|11' (2:1)
|(3:1) Мелкадзе Георгий36'
|52' (3:2)
|(4:2) 69'
18 февраля.
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