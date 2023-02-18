Рианчо считает ненормальным то, что Промес не тренируется со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес пропускает сборы команды.

«Практически невозможно тренироваться в одиночку и достичь оптимальной физической формы. Это ненормально, что Промес готовится к сезону отдельно от команды!» — заявил Рианчо «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что когда футболист проходит сборы вместе с командой и участвует в контрольных матчах, то он хорошо себя готовит к играм чемпионата.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил 17 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.