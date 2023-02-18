Дасаев отреагировал на возможное получение Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Известный в прошлом футболист «Спартака» Ринат Дасаев поделился своими мыслями насчёт того, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо в обозримом будущем могут получить российское гражданство.

«Я не знаю даже, как к этому относиться. Как хотят, так пускай и делают. Это их дело. Пойдёт ли это на пользу российскому футболу? Трудно сказать, понимаете… На данный момент сложно говорить помогут ли они», - высказался Дасаев, чьи слова приводит Vprognoze.

Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. С тех пор бразилец провёл за питерскую команду 98 матчей, в которых забил 31 гол. Что касается Клаудиньо, то он оказался в «Зените» летом 2021 года. За плечами бразильца 50 матчей за «сине-бело-голубых», в которых он отметился 13 голами.

«Зенит» на текущий момент лидирует в РПЛ.